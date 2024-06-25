Hamas ve Fetih, Çin'in Filistin uzlaşmasına yönelik ara buluculuğunu istiyor - Son Dakika
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Hamas ve Fetih, Çin'in Filistin uzlaşmasına yönelik ara buluculuğunu istiyor

Hamas ve Fetih, Çin\'in Filistin uzlaşmasına yönelik ara buluculuğunu istiyor

Hamas ve Fetih hareketleri, Çin'in, Filistin uzlaşmasını sağlamaya yönelik ara buluculuğunun başarılı olmasını istediklerini belirtti. Çin'in davetiyle gerçekleşmesi planlanan buluşmaya Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın katılmayacağı açıklandı.

25.06.2024 02:37
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Hamas ve Fetih hareketleri, Çin'in, Filistin uzlaşmasını sağlamaya yönelik ara buluculuğunun başarılı olmasını istediklerini belirtti.

Hamas ve Fetih hareketleri, Çin'in başkenti Pekin'de Filistinli gruplar arasında ulusal diyalog anlaşmasının sağlanması amacıyla dün yapılması planlanan buluşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, "Filistin ulusal birliğinin sağlanmasıyla ilgili Çinli dostlardan aldığımız daveti olumlu ve büyük bir sorumlulukla karşıladık." ifadelerini kullandı.

Çin'den gelen davetin ilk turunda Hamas ve Fetih hareketlerinin nisan ayında görüştüğünü, ikinci turda ise 24 Haziran Pazartesi günü Filistinli grupları bir araya getirecek kapsamlı bir buluşmanın planlandığını aktaran Bedran, şunları kaydetti:

"Ancak heyetlerin yola çıkma hazırlıklarının başlamasıyla birlikte Çin tarafıyla iletişime geçen Filistin yönetiminin lideri (Devlet Başkanı Mahmud Abbas), hiçbir gerekçe göstermeden geniş katılımlı buluşmaya katılmayacaklarını iletti. Halkımızın içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde ulusal uzlaşmanın sağlanmasını sekteye uğratan bu tutum için üzgünüz."

Filistinli grupların geniş katılımıyla gerçekleşecek ulusal buluşmanın öneminde ısrarcı olduklarını vurgulayan Bedran, "Pekin'de planlanan geniş katılımlı buluşmanın sekteye uğratılmasının hiçbir gerekçesi yok. Bu buluşmanın sekteye uğratılması kabul edilmez." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan Fetih Hareketi'nin açıklamasında ise Çin'in Filistin ulusal diyalog süreci kapsamında Fetih ve Hamas arasındaki buluşmaya ev sahipliği yaparak sarf ettiği çabalar takdir edildi.

Çin'in Filistin uzlaşması çabasının başarılı olmasını istedikleri belirtilen açıklamada, diyalog süreçlerinin başarısızlığından Hamas sorumlu tutuldu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Pekin'de planlanan buluşmaya katılmayacağına dair söylentilere işaret edilen açıklamada, "Hala Çin'de kurulacak ulusal diyalog masasında oturmaya bağlıyız. Fetih, Çin ara buluculuğunu başarılı kılacak atmosferin oluşması yönünde hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, 30 Nisan'da, Filistinli grupların temsilcilerinin Çin'in davetiyle Pekin'de görüştüğünü bildirmişti.

Fetih ve Hamas temsilcilerinin Filistin ulusal uzlaşması üzerine "derin ve samimi" diyalog yürüttüklerini ifade eden Sözcü Lin, "İki taraf, siyasal uzlaşmayı diyalog ve istişare yoluyla sağlamaya yönelik siyasi iradelerini beyan etti." demişti.

Lin, tarafların gelecekteki diyaloğa dair fikirler üzerine anlaşmalara vardıklarını aktarmıştı.

Filistinli gruplar, iç anlaşmazlıkları ve bölünmeyi ortadan kaldırmak için en son şubatta Rusya'nın başkenti Moskova'da benzer formatta ulusal uzlaşma görüşmeleri yürütmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas ve Fetih, Çin'in Filistin uzlaşmasına yönelik ara buluculuğunu istiyor - Son Dakika

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