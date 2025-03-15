Hamas ve Gazze Hükümeti'nden Yayın Yasağına Tepki - Son Dakika
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Hamas ve Gazze Hükümeti'nden Yayın Yasağına Tepki

Gazze'deki yönetim ve Hamas, El-Aksa TV'nin yasaklanmasını kınayarak, medya özgürlüğüne saldırı olduğunu belirtti.

15.03.2025 03:46
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Gazze'deki hükümet ve Hamas, ABD ve Avrupa'nın Gazze Şeridi'nden yayın yapan El-Aksa televizyonunun tüm uydu kanallarından yayınlanmasını yasaklayan ortak kararını kınadı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı kuşatma, bombalama ve yıkımın gölgesinde alınan karar, genel özgürlükler ile düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı ve Filistin halkına uygulanan zulmü duyurmaya çalışan her sesin sistematik olarak bastırılması olarak değerlendirildi.

"Irkçılık, nefret ve kışkırtma saçan İsrail medya kuruluşlarının önü açılırken, sudan bahanelerle kimseye bir zararı dokunmayan Filistinli bir medya kuruluşuna karşı verilen haksız kararı kınıyoruz." denilen açıklamada ayrıca kararın, İsrail'in Filistin medyasına karşı yürüttüğü açık savaşla açık bir özdeşleşmeyi yansıttığı ve İsrail'in gazetecilere karşı işlediği suçlara bir ödül niteliğinde olduğu dile getirildi.

Açıklamada, Aksa televizyonu da dahil olmak üzere medya kuruluşlarına karşı işlenen suçlardan dolayı savaş suçlularının hesap vermesi yerine, bu kararın mağduru cezalandırma amacı taşıdığı vurgulanarak, uluslararası hukuk ve kararlara aykırı olduğu belirtilen bu karardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Hamas'tan yapılan açıklamada da karar kınanarak, "Bu haksız uygulama, Filistin halkının acılarını ve işgalin (İsrail'in) suçlarını dünyaya duyuran özgür Filistin medyasını doğrudan hedef almaktadır." denildi.

Bu kararın, İsrail'in Filistin topraklarına ve kutsal mekanlarına yönelik sistematik terörizmini ifşa eden tüm platformları susturma ve boğma, Filistin anlatısını karartma, uluslararası basın ve medya kuruluşlarının Gazze Şeridi'ne girmesini engelleme ve orada çalışan gazetecileri kasıtlı ve sürekli hedef alma yönündeki başarısız girişimlerinin bir uzantısı olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası medya kuruluşları ve basın kuruluşları bu kararı kınamay ve İsrail'in uluslararası hukuk ve insani normları ihlal etmeye devam etmesinin ifşa edilmesindeki rollerini güçlendirmeye davet edildi.

Açıklamada, İsrail'in gerçeği örtbas etme çabalarının başarısız olacağı ve direniş sesinin, kurtuluş ve geri dönüş gerçekleşene kadar halkın acılarını ve meşru haklarını dile getirmeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas ve Gazze Hükümeti'nden Yayın Yasağına Tepki - Son Dakika

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