Hamas ve İslami Cihad, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği saldırıyı kınadı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik bariz saldırısının şiddetle kınandığı, saldırının bölgenin güvenliği üzerindeki yansımalarından söz konusu ülkelerin sorumlu olduğu belirtildi.

Yemen topraklarındaki bombardımanın, bir suç ve Yemen'in egemenliğine yönelik açık bir saldırı olduğu kaydedilen açıklamada, saldırının "İsrail işgalini korumak, Filistin halkına ve tüm Arap coğrafyasına karşı işlenen suçları örtbas etmek adına Amerikan ve İngiliz militarizmine tanık olan bölgenin güvenliğine karşı tehdit içerdiği" ifade edildi.

Yemen'e yönelik ağır saldırının, İsrail iradesinin tesiri altında hesaplanmış bir eylem olduğu ve bunun sadece bölgedeki yangını ve gerilimi daha da artıracağı belirtilen açıklamada "Bunun yansımalarından Washington ve Londra sorumlu. Siyonist işgale son verilmedikçe bölge güvenlik ve istikrara kavuşamayacak." ifadesi kullanıldı.

Hamas, ABD ve İngiltere'ye "sömürgeci politikalarını gözden geçirmeleri, İsrail'in işlediği suçlar karşısında kayıtsız kalmayacak ülkelerin ve Arap halklarının çıkarlarına saygı duymaları" çağrısında bulundu.

Çatışma alanını Gazze dışına genişletme kararı

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin yanında yer alması sebebiyle Yemen'e düzenlenen ABD-İngiltere saldırısının, İslam alemine yönelik bir saldırı ve provokasyon olduğunu ifade etti.

Ebu Zuhri, bunun, Yemen'e saldırı düzenleyen ülkelerin "çatışma alanını Gazze dışına genişletme kararına" işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki savaşı yürüten ABD yönetimi

İslami Cihad'dan yapılan açıklamada, ABD-İngiltere saldırısının, "Batılı sömürge ülkelerinin Filistin'deki askeri kışlaları için sağladığı askeri koruma bağlamında" düzenlendiği belirtildi.

Bunun, Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürütenin ABD yönetimi olduğunu doğruladığı ifade edilen açıklamada, sonunda galip gelecek olanın Filistin halkının direnişi olacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Arap ve İslam ülkelerine "Filistin'deki kutsal değerleri ve Gazze'yi müdafaa eden Yemen'e yönelik bu saldırıya karşı harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.