Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e Saldırılar - Son Dakika
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Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e Saldırılar

Gazze'de Hamas ve İslami Cihad, İsrail askerlerine yönelik saldırılarda çok sayıda kayıp açıkladı.

12.10.2024 17:16
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-KassamTugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçleri ve askeri araçlarını hedef alan saldırılarında çok sayıda askerin öldüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, sosyal paylaşım platformu Telegram hesaplarından yaptıkları açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki İletişim Kavşağı yakınındaki bir eve saldırı girişiminde bulunan 15 İsrail askerinden oluşan bir piyade gücüne patlayıcılarla düzenledikleri saldırı sonucu İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi.

Kassam, Gazze şehrinin kuzeyindeki El-Haznedar yakıt istasyonu yakınında İsrail ordusuna ait bir personel taşıyıcısı ile Et-Tevam bölgesinde İsrail ordusuna ait bir "Merkava" tankını "Yasin 105" füzeleriyle vurduklarını duyurdu.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Gazze şehrinin kuzeyindeki Saftavi bölgesine giren bir İsrail askeri aracının yüksek patlayıcı varil bombasıyla havaya uçurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e Saldırılar - Son Dakika

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