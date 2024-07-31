Hamas Yöneticisi: İşgalci İsrail, Heniyye'ye değil kendine ateş açtı - Son Dakika
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Hamas Yöneticisi: İşgalci İsrail, Heniyye'ye değil kendine ateş açtı

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin, 'İşgalci, Heniyye'ye değil kendine ateş açtı.' dedi. Ebu Zuhri, İşgal altındaki Filistin topraklarının özgürlüğü için dökülen her kan damlasının Hamas'ı büyüttüğünün altını çizerek, 'Yöneticilerimizin kanları çocuklarımızın kanlarından daha değerli değildir.' dedi.

31.07.2024 11:13
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Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin, "İşgalci, Heniyye'ye değil kendine ateş açtı." dedi.

Ebu Zuhri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, Hamas Haraketi ve Filistin halkının iradesini kırmak istiyor ancak Hamas bir fikirdir. Yöneticilerinin şehadetleri de bu fikrin önüne geçmez." ifadesini kullandı.

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri Heniyye'ye düzenlenen suikasta işaret eden Ebu Zuhri, "İşgalci, kendine ateş açtığının farkında olmalıdır. İşgalci, Heniyye'ye değil kendine ateş açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Zuhri, İşgal altındaki Filistin topraklarının özgürlüğü için dökülen her kan damlasının Hamas'ı büyüttüğünün altını çizerek, "Yöneticilerimizin kanları çocuklarımızın kanlarından daha değerli değildir." dedi.

İsrail işgali altındaki Kudüs'ün özgürlüğü için büyük bedeller ödemeye hazır olduklarını belirten Ebu Zuhri, bu yolun ancak Kudüs'ün özgürlüğüyle son bulacağını vurguladı.

Ebu Zuhri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu suikast işgalcinin hedeflerini gerçekleştirmeyeceği gibi Hamas'ı da teslim olmaya zorlayamaz. Hamas sonuna kadar bu yolda yürüyecek, dökülen kanlar bizleri yolumuza daha fazla bağlıyor."

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Yöneticisi: İşgalci İsrail, Heniyye'ye değil kendine ateş açtı - Son Dakika

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