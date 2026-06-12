Hamas Yöneticisi Yusuf Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Hamas Yöneticisi Yusuf Serbest Bırakıldı

12.06.2026 02:21
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İsrail, Hamas lideri Hasan Yusuf'u 2,5 yıl idari tutukluluktan sonra serbest bıraktı.

İsrail, Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Hasan Yusuf'u, İsrail hapishanelerinde "idari tutukluluk" altında geçirdiği 2,5 yılın ardından serbest bıraktı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hasan Yusuf'un, İsrail hapishanelerindeki 2,5 yıldan fazla idari tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, Yusuf için "ilham veren bir şahsiyet" olmasının yanı sıra "sabır ve sebat timsali" ifadeleri kullanılırken, Yusuf'un hayatı boyunca İsrail hapishanelerinde 20 yıldan fazla süre tutulduğu vurgulandı.

Gözaltı sürecinde Yusuf'un "tecrit, işkence ve tıbbi ihmale maruz kaldığı" belirtilen açıklamada, Yusuf'un duruşunu koruduğu ve halkının haklarını savunmaya devam ettiği kaydedildi.

Filistinli tüm esirlerin İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarından destek istendi.

Yusuf, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımın başlamasıyla birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Batı Şeria'daki Hamas'ın önde gelen isimlerinden olan ve 2006 yılında Yasama Meclisi üyeliğine seçilen Hasan Yusuf, ilk defa 16 yaşında İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor. Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan bu süreyi 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 600'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Yöneticisi Yusuf Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömür Kuscu Ömür Kuscu:
    Hasan Yusuf isimli bu insanın yaşadıklarına baktığımızda çok üzücü bir durum karşımıza çıkıyor 16 yaşından itibaren gözaltılara maruz kalan bir insan toplamda 20 yıl hapishanede geçirmişse bu demek oluyor ki çok genç yaşlarda hayatını kaybetmiş sayılır insanın yüzü gözü görmüş olmasına rağmen yaşayamamıştır çünkü ya biz de böyle şeyler görüp hala konuşamıyorsak bu ne anlama gelir bence bu çok vahim bir durumdur 0 0 Yanıtla
  • Ümit Yesil Ümit Yesil:
    2,5 yıl idari tutukluluk demek halkın parasından kaynaklanacak masraflar demek bu sistemin gerçekten ekonomik olup olmadığını merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Dilek Eren Dilek Eren:
    bu haberi okurken de zaman meselesi dikkatimi çekti yani adam 2,5 yıl tutulduktan sonra serbest bırakılıyor ama niye bu kadar gecikmişti merak ettim başından kararlaştırılmışsa niye bu kadar beklettiler ya da son anda mı karar verdiler bilmiyorum ama zamanlaması garip geldi bana açıkcası 0 0 Yanıtla
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