Hamaslı Yetkili: İsrail'in Refah'a yapacağı kara saldırısı esir görüşmelerini dinamitleyecek - Son Dakika
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Hamaslı Yetkili: İsrail'in Refah'a yapacağı kara saldırısı esir görüşmelerini dinamitleyecek

Hamaslı Yetkili: İsrail\'in Refah\'a yapacağı kara saldırısı esir görüşmelerini dinamitleyecek

Hamas'a yakınlığıyla bilinen bir yetkili, İsrail'in Refah'a yapacağı olası kara saldırısının esir görüşmelerini etkileyeceğini belirtti. Yetkili, İsrail'in takas anlaşmasının sorumluluklarını yerine getirmekten kaçındığını ifade etti. Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir yerdir ve İsrail'in kara saldırısı durumunda sivillerin sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe edilmektedir.

11.02.2024 14:03  Güncelleme: 14:05
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Üst düzey Hamaslı bir yetkili, İsrail'in Refah'a yapacağı olası kara saldırısının esir görüşmelerini dinamitleyeceğini belirtti.

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, Refah'ta soykırım ve yeni bir insani felaket gerçekleştirerek takas anlaşmasının sorumluluklarını yerine getirmekten kaçmaya çalıştığını ifade etti.

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik herhangi bir saldırısının, esir görüşmelerini dinamitleyeceği anlamına geldiğini söyleyen yetkili, "Netanyahu ve Nazi ordusu dört aydan fazla bir sürede başaramadığı şeyi, savaş ne kadar sürerse sürsün başaramayacak." dedi.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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