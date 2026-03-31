Hamburg'da Kadını Kurt Isırdı

Almanya'nın Hamburg kentinde bir kadının kurt saldırısına uğradığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) yerel resmi kaynaklara dayandırdığı haberde, Hamburg'un Atlona ilçesinde Grosse Berg Caddesi'ndeki alışveriş pasajında dün akşam bir kurdun bir kadına saldırdığı belirtildi.

Kadının pasajda otomatik kapılar arasında mahsur kalan kurda yardım etmek isterken saldırıya uğradığı aktarılan haberde, kurdun kadını ısırdığı ifade edildi.

Haberde, kadının Eppendorf Üniversite Kliniğine kaldırıldığı ve ayakta tedavi görerek ardından taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kurdun olayın ardından Binnenalster Gölü'ne kaçtığı aktarılan haberde, vatandaşların kurdu gördüklerine dair telefonda ihbarda bulunduğu, sonrasında hayvanın ekipler tarafından gölden çıkarılarak yakalandığı kaydedildi.

Haberde hayvanın Hamburg'un batısındaki Klövensteen vahşi yaşam parkına yerleştirildiği aktarıldı.

Ayrıca Federal Doğayı Koruma Dairesinin, 1998'de Almanya'da kurtların ülkede yeniden yaygınlaşmasından bu yana ilk kez bir insanın kurt saldırısına uğradığı açıklaması yaptığı belirtildi.

Bild gazetesinin haberinde kurt tarafından ısırılan 65 yaşındaki kadının yüzünden yaralandığı ifade edildi.

Hamburg Eyaleti Çevre Bakanı Katharina Fegebank, düzenlediği basın toplantısında kurdun bir süpermarkete girdiğini, burada insan-kurt karşılaşması yaşandığı ve bir kadının ısırıldığını söyledi.

Fegebank olayın polis ve uzmanlarla birlikte değerlendirileceğini, buradaki önceliğin Hamburgluların güvenliği olduğunu kaydetti.