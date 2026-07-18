Hameney: ABD Anlaşmalarını İhlal Ediyor

(ANKARA)- İran'ın dini lideri Mücteba Hameney, ABD'nin Tahran ile yaptığı anlaşmaları defalarca ihlal ettiğini öne sürerek, bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını "değersiz ve geçersiz" hale getirdiğini söyledi. Hameney, ülke içinde birlik ve dayanışmanın korunması çağrısında bulundu.

İran'ın dini lideri Mücteba Hameney, devlet televizyonu IRIB'de yayımlanan yazılı açıklamasında, ABD'yi İran ile yapılan anlaşmaları defalarca ihlal etmekle suçladı. Hameney, bu durumun "ABD Başkanı'nın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu gösterdiğini" ifade ederek, Washington'ı güvenilmez davranmakla eleştirdi. Açıklamasında, İran halkının ABD'ye "unutulmaz dersler vereceğini" savunan Hameney, ülke genelinde amaç birliği, toplumsal dayanışma ve siyasi istikrarın korunmasının öncelikli olduğunu vurgulayarak, bölünme ve iç çatışmalardan kaçınılması çağrısında bulundu.