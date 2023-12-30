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Hamile eşini öldüren koca intihar etmeye çalıştı - Son Dakika
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Hamile eşini öldüren koca intihar etmeye çalıştı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evde tartıştığı 7 aylık hamile eşi bıçakla öldüren Salim Koyuncu, otomobilini uçuruma sürerek intihar etmeye çalıştı. Olayın ardından tutuklandı.

Hamile eşini öldüren koca intihar etmeye çalıştı
30.12.2023 - 23:50,
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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, evde tartıştığı 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu (28) bıçakla öldüren, ardından otomobilini uçuruma sürerek intihar etmeye çalışan Salim Koyuncu, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Olay, dün 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Salim Koyuncu ve 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu, henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salim Koyuncu, hamile eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra otomobiline binip, kaçtı. Kavga seslerini duyup eve gelen komşuları, Hediye Koyuncu'yu kanlar içinde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, olayı ihbar etti. Eve gelen sağlık ekibi, Hediye Koyuncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

'BENİ KURTARMAYIN'

Hamile eşini öldüren Salim Koyuncu, otomobilini evinin yaklaşık 15 kilometre uzağında bulunan Mezretli köyü Ağılkaya mevkisinde uçuruma sürdü. 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından otomobilden çıkarılan Salim Koyuncu'nun "Beni kurtarmayın" diye bağırdığı öğrenildi. Hamile karısını bıçaklayan koca, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Güvenlik güçleri gözetiminde hastanedeki tedavisi tamamlanan Salim Koyuncu, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Kadirli, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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