Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
23.09.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de cezaevinden çıkan Bekir Aktekin, hamile eşi Seher'i pompalı tüfekle öldürerek müebbet ceza aldı.

Mersin'de cezaevinden çıktıktan 6 gün sonra hamile eşi Seher Aktekin'i (26) pompalı tüfekle öldüren Bekir Aktekin (31), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 20 Haziran 2024'te Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklu olduğu cezaevinden 14 Haziran'da tahliye olan Bekir Aktekin, 3 çocuk annesi, hamile eşi Seher Aktekin'i babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesine götürdü. Bekir Aktekin, burada eşini pompalı tüfekle vurdu. Seher Aktekin olay yerinde hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bekir Aktekin'in eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı, bu nedenle 3 kez uzaklaştırma aldığı, ayrıca 11 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2023'te te ceza alıp, 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

"PİŞMANIM" DEDİ

Bekir Aktekin hakkında 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın 5'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Aktekin, avukatlar ve müşteki yakınları katıldı. Avukatların beyanının ardından son sözü sorulan Aktekin, pişman olduğunu söyledi. Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme sanığa, 'Hamile eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 2,5 yıl hapis ile 12 bin lira cezaya çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Akdeniz, Güncel, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ses çıkaran çocuklara kurşun yağdırdı 14 yaşındaki Hiranur ölümle pençeleşiyor Ses çıkaran çocuklara kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki Hiranur ölümle pençeleşiyor
En mutlu günlerinde başlarına gelene bakın Masalar, sandalyeler havada uçuştu En mutlu günlerinde başlarına gelene bakın! Masalar, sandalyeler havada uçuştu
Kız arkadaş kavgası cinayetle son buldu Kız arkadaş kavgası cinayetle son buldu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan SDG ile mutabakat çıkışı: Hayata geçirilmesinde gecikme var Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG ile mutabakat çıkışı: Hayata geçirilmesinde gecikme var
81 ilde girişimcilik zirveleri: Kütüphaneler artık sadece kitap okunan yerler değil 81 ilde girişimcilik zirveleri: Kütüphaneler artık sadece kitap okunan yerler değil
Televizyon kanalında Erdoğan ile ilgili yayınlanan skandal kj’ye soruşturma Televizyon kanalında Erdoğan ile ilgili yayınlanan skandal kj'ye soruşturma

14:36
Seçimde oy kullanmıştı Sadettin Saran’dan Mert Hakan yorumu
Seçimde oy kullanmıştı! Sadettin Saran'dan Mert Hakan yorumu
14:30
Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı
Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı
14:18
ABB’nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80’i firmalara aktarılmış
ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış
14:01
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu’nda
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda
13:33
Hatay’da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma
12:19
3 kişinin can verdiği yangında korkunç detaylar
3 kişinin can verdiği yangında korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2025 15:13:44. #7.13#
SON DAKİKA: Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.