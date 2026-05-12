Hamile Kadın Havuzda Boğuldu

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, konakladığı otelin havuzunda fenalaşıp boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Elif Nur Olgun'un (35), 3 aylık hamile olduğu bildirildi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Olgun, memleketi Çankırı'da toprağa verilecek.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Eşiyle otelin kapalı havuzunda yüzen Elif Nur Olgun, fenalaşarak boğuma tehlikesi geçirdi. Eşi ve görevlilerin havuzdan bilinci kapalı halde çıkardığı Olgun, ihbarla adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Olgun, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Elif Nur Olgun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olgun, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya götürüldü.

Elif Nur Olgun'un 3 aylık hamile olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA, (Sakarya),