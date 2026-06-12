Hamile Kadının Ölümü Meclis'e Taşındı - Son Dakika
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Hamile Kadının Ölümü Meclis'e Taşındı

12.06.2026 12:27
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Sevda Karaca, Emel Akbaş'ın şüpheli ölümü için Adalet Bakanı'na 20 soru yöneltti.

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'te 2 aylık hamileyken evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Emel Akbaş'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Karaca, dosyada yer alan çok sayıda çelişki ve ihmale rağmen soruşturmanın takipsizlik kararıyla kapatıldığını belirterek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e etkin soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 2 aylık hamileyken evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karaca, Emel Akbaş'ın evliliği boyunca eşi Mehmet Şirin Bayhan tarafından sistematik psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığını, buna rağmen Akbaş'ın 26 Haziran 2025'teki ölümüne ilişkin soruşturmanın 29 Nisan 2026'da kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlandırıldığını belirtti.

DOSYADAKİ EKSİKLİKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Soruşturma dosyasında yer alan bulguların etkin bir inceleme yapılmadığını gösterdiğini savunan Karaca, şüpheli konumdaki eşin olay sırasında evde bulunmasına rağmen komşulardan sonra aşağı inmesi ve bunun nedenini açıklayamaması, Emel Akbaş'ın ailesine haber vermek yerine ilk olarak iş arkadaşını araması, ölümden sonra Akbaş'ın telefonundan mesajlaşmalar yapılması ve telefonun iki gün boyunca kolluktan kaçırılarak mesajların silinmesi gibi hususlara dikkat çekti. Karaca ayrıca, telefonun şifresi verilmiş olmasına rağmen adli inceleme personelinin "şifre olmadığı için telefon imajı alınamadı" gerekçesiyle inceleme yapmamasının, HTS ve baz istasyonu kayıtlarının istenmemesinin, ailenin sunduğu orijinal görüntülerin bilirkişiye verilmemesinin ve görüntülerde yer aldığı belirtilen silüetin araştırılmamasının soruşturmadaki eksiklikler arasında olduğunu kaydetti.

Karaca, soruşturma sürecinde dosyaya gizlilik kararı getirildiğini, bu nedenle ailenin ve avukatlarının delillere erişiminin engellendiğini ileri sürdü. Bu durumun adeta faili koruyan bir barikat oluşturduğunu savunan Karaca, Emel Akbaş'ın annesinin "Kızımın dosyası, Gülistan Doku'nun dosyası gibi incelensin" sözlerinin şüpheli kadın ölümlerinde yaşanan cezasızlık sorununa işaret ettiğini kaydetti. Kadınların yaşam hakkını korumayan mekanizmaların, kadınlar öldürüldükten sonra da etkin soruşturma yürütmeyerek failleri aklayan bir yargı pratiği ürettiğini savunan Karaca, kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinde etkin soruşturma yürütüldüğüne ilişkin iddiaların bu dosyaların nasıl ele alındığıyla ölçülebileceğini ifade etti.

BAKAN GÜRLEK'E 20 SORU

Karaca, Bakan Gürlek'e, dosyada kaç bilirkişi raporu alındığından kamera kayıtlarının orijinalliğinin araştırılıp araştırılmadığı, HTS ve baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi, DNA analizleri, gizlilik kararının gerekçesinden takipsizlik kararı öncesinde tüm delillerin toplanıp toplanmadığı konularında 20 soru yöneltti. Karaca ayrıca, kadınların şüpheli ölümlerine ilişkin soruşturmalarda delil güvenliği ve dijital delillerin korunmasına yönelik özel bir çalışma bulunup bulunmadığını, kamuoyunda tartışma yaratan dosyalarda etkili soruşturma standartlarının uygulanmasının nasıl denetlendiğini ve Emel Akbaş dosyasındaki işlemlerin ayrıca değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini de sordu.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sevda Karaca, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamile Kadının Ölümü Meclis'e Taşındı - Son Dakika

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