Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçim çalışmalarına devam ediyor

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Bornova ilçesinde Kütahyalılarla bir araya geldi. Dağ'a Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak, Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır ve çok sayıda partili eşlik etti. Dağ, burada yaptığı konuşmada, Hem milletvekilliği hem gençlik kolları hem de daha önce avukatlık yaptığım süreden beni tanıyorsunuz. 15 senede aile sıcaklığı gibi yanımızda dağ gibi duran hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Biz de bu süre zarfında hepinizin yanında dağ gibi durmaya gayret ettik. İzmir bir küçük Türkiye. Her bir bölgeden, yöreden hemşehrimiz İzmir'de yaşıyor. Suyun ötesinden de Evlad-ı Fatihan'dan da binlerce kardeşimiz yaşıyor. Hepimiz doğduğumuz memleketlerden çeşitli sebeplerle bu şehre geldik. Bu şehirde kendimize yepyeni bir hayat kurduk. İzmir sevdalısı biri olarak bu şehrin yönetilememe sorununu kendimde dert ediyorum. 1 Nisan'dan sonra şehre kazandıracağımız hizmetlerden dolayı da heyecan duyuyorum. Bazen yapmak istediğimiz hususlar öyle beni heyecanlandırıyor ki; gece heyecandan uyanıp saatlerce hayal ediyorum. Bugüne kadar yapılmayan işler beni heyecanlandırıyor. Biz İzmir'in birçok problemini, meselesini defalarca masaya yatırdık. 13 Şubat günü projelerimizin lansmanını gerçekleştireceğiz. 13 Şubat'tan sonra da İzmirli hemşehrilerimiz bu şehre neler kazandırmak istediğimizi konuşacaklar dedi.

'TÜM DERNEKLERİN ÖRFÜNÜ YAŞATMASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Tüm derneklerin örfünü yaşatmasının takipçisi olacağını ifade eden Dağ, şöyle devam etti Kendi yöremizin, memleketimizin ananesini, örfünü de bu şehre yansıttık. Biz hemen yanı başında, İzmir'in örfüyle adetiyle büyük oranda benzeyen, kendi yöremizin güzelliğini burada da yaşamaya, yaşatmaya devam ettik. Biz her bir STK'nın, her hemşehri derneğinin kendi yöresinin özelliğini bu şehre yansıtma noktasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda bizzat takipçisi olacağız. Bu coğrafya bunu yapmayı gerektiren bir coğrafyadır. Biz İzmir sevdalısıyız. İzmir'i çok seviyoruz. Milletvekili iken de İzmir'in her köşesine iz bıraktık. ya hanelerde insanların derdini giderdik ya da mahallede doğalgaz, okul yapmışızdır. Önümüzdeki 5 yılda hep birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu izi taçlandıracağız.

'90 DAKİKA UYGULAMASINI GERİ GETİRECEĞİZ'

Toplu ulaşımda 90 dakika uygulamasının geri getirileceğini söyleyen Dağ, 'Dün ilk müjdemizi verdik; toplu ulaşımda 90 dakika uygulaması vardı, yeniden hayata geçireceğiz. İlk toplu ulaşıma binen hemşehrimiz ödemiş olduğu ücretten başka 90 dakika boyunca herhangi bir ücret ödemeyecek. 2 aylık süre kaldı. İşimiz vaktimizden fazla. Ben hemşehrilerimden oy istemek için gelmedim. Bizim aile gibi muhabbetimiz var.

Sizden çalışmanızı, etrafınıza, mayıs ayında oy vermeyenlere, konu komşuya gitmenizi istiyorum. Bu seçim İzmir'in hizmet belediyeciliği ile buluşacağı bir seçim. Esnafa, eşe, dosta ziyarette bulunun. Sizden kapı kapı dolaşmanızı istiyorum, bunu yaptığınızı da biliyorum. Daha hızlı şekilde sahada var olalım diyorum ifadelerini kullandı.(DHA)