AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, geçmiş dönem belediye başkanlarını ziyaret etti

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kentin geçmiş dönem belediye başkanları Burhan Özfatura ve Yüksel Çakmur'u ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunan Hamza Dağ, Özfatura ve Çakmur ile görüş alışverişinde bulundu.

İzmir'in geçmiş dönem belediye başkanları Özfatura ile Çakmur, Hamza Dağ'a başarı dileklerini iletti.

Ziyaretleri sırasında Dağ'a AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı eşlik etti.