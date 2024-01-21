 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, geçmiş dönem belediye başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, geçmiş dönem belediye başkanlarını ziyaret etti

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'in geçmiş dönem belediye başkanları Burhan Özfatura ve Yüksel Çakmur'u ziyaret etti. Ziyaretlerde görüş alışverişinde bulunan Dağ, Özfatura ve Çakmur'dan başarı dileklerini aldı. Ziyaretlerde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yer aldı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, geçmiş dönem belediye başkanlarını ziyaret etti
21.01.2024 - 19:47,
Abone Ol

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kentin geçmiş dönem belediye başkanları Burhan Özfatura ve Yüksel Çakmur'u ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunan Hamza Dağ, Özfatura ve Çakmur ile görüş alışverişinde bulundu.

İzmir'in geçmiş dönem belediye başkanları Özfatura ile Çakmur, Hamza Dağ'a başarı dileklerini iletti.

Ziyaretleri sırasında Dağ'a AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı eşlik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Burhan Özfatura, AK Parti, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, geçmiş dönem belediye başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika


09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, geçmiş dönem belediye başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement