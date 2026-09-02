Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gümrük sahasında TIR'da 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gümrük sahasında TIR'da 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

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Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da yapılan aramada 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin ihbarı üzerine gümrük sahasında X-ray taramasına gönderilen TIR'ın dorse kısmında gizlenmiş uyuşturucuyu bulan ekipler, sürücü H.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen TIR'da yapılan aramada 121 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, sürücü H.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak üzere gelen TIR'da uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı. H.A.'nın kullandığı TIR, sınır kapısından giriş yaptıktan sonra gümrük sahasında X-ray taramasına gönderildi. Gümrük görevlilerinin polisle birlikte TIR'da yaptığı aramada, dorse kısmında yasal yük içerisine gizlenmiş 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber - Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gümrük sahasında TIR'da 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gümrük sahasında TIR'da 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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