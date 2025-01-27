Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 870 Kilogram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 870 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan 870 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Türkiye-Bulgaristan sınırında bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada 870 kilogram skunk ele geçirildi. Şüpheli hareketleri nedeniyle X-Ray taramasına sevk edilen TIR'da, düzenlenen aramada ilginç bir şekilde uyuşturucu madde gizlendiği tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

27.01.2025 11:46  Güncelleme: 11:53
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TÜRKİYE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da yapılan aramada, 870 kilogram skunk ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giren demir cevheri yüklü TIR, sürücüsünün şüpheli hareketleri sonrası riskli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR'da, Edime Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından arama yapıldı. Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada 1 tonluk fiber torbaların ortasına gizlenmiş halde 870 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber – Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 870 Kilogram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika

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