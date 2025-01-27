Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan 870 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

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TÜRKİYE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da yapılan aramada, 870 kilogram skunk ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giren demir cevheri yüklü TIR, sürücüsünün şüpheli hareketleri sonrası riskli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR'da, Edime Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından arama yapıldı. Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada 1 tonluk fiber torbaların ortasına gizlenmiş halde 870 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber – Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,