Han Cıng, Antalya'daki COP31'e Şi Cinping'in özel temsilcisi olarak katılacak

Han Cıng, Antalya'daki COP31'e Şi Cinping'in özel temsilcisi olarak katılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mao Ning, Han Cıng'ın Şi Cinping'in özel temsilcisi olarak 9-20 Kasım'da Antalya'daki COP31'e katılacağını duyurdu. Konferansa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek, müzakereleri Avustralya yürütecek.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Çin'i Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng'ın temsil edeceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Devlet Başkan Yardımcısı Han'ın Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi olarak konferansa katılacağını duyurdu.
COP31, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.
Türkiye'nin dönem başkanlığında Eylem Gündemi'ne öncülük edeceği konferansta müzakerelerin başkanlığını Avustralya yürütecek.
Kaynak: AA
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