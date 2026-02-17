Han Çorba'dan tarihi zam: Asgari ücret 40 bin TL oldu, o anların videosu viral oldu - Son Dakika
Han Çorba'dan tarihi zam: Asgari ücret 40 bin TL oldu, o anların videosu viral oldu

Han Çorba\'dan tarihi zam: Asgari ücret 40 bin TL oldu, o anların videosu viral oldu
17.02.2026 18:29  Güncelleme: 18:29
Ankara'da faaliyet gösteren Han Çorba, 2026 yılı için açıkladığı maaş politikasıyla yine gündemin zirvesine oturdu. İşletme sahibi Onur Özdemir'in çalışanlarına zam müjdesini verdiği anların görüntüleri sosyal medyada milyonlara ulaşırken, "asgari ücret 40 bin TL" kararı sektörde örnek gösterilecek türden.

Başkent'te "önce çalışan" felsefesiyle bilinen Han Çorba, ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde personeline yaptığı yüksek oranlı zamla takdir topladı. İşletme içinde kaydedilen ve Instagram'da hızla yayılan videoda, çalışanların sevinç gözyaşları dikkat çekti.

YÜZDE 60'A VARAN ZAM, İKİNCİ MÜJDE HAZİRAN'DA

Han Çorba, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da enflasyonun çok üzerinde bir artışa imza attı. İşletmede asgari ücret 40 bin TL'ye yükseltilirken, mevcut çalışanların maaşlarına ise yüzde 30 ila 60 arasında zam yapıldı. İşletme sahibi Onur Özdemir, zam toplantısında yaptığı konuşmada "Bu sadece başlangıç, Haziran ayının ilk haftasında bir zam daha yapacağız" diyerek personeline ikinci müjdeyi de şimdiden verdi.

PRİM SİSTEMİYLE ÇİFTE KAZANÇ

Maaş zammının yanı sıra Han Çorba, performansa dayalı prim sistemiyle de çalışanlarını ödüllendiriyor. Yeni sisteme göre: Belirli ürün gruplarında ciro artışı yüzde 20'yi bulduğunda 80.000 TL, Performans yüzde 25 arttığında ise toplam 120.000 TL prim ödenecek.

Ayrıca Pursaklar ve Batıkent şubeleri arasında düzenlenecek yarışmada birinci olan şubenin çalışanları arasında kura ile 3 kişiye gram altın hediye edilecek.

VEFA PRİMİ VE ÖZEL GÜN DESTEKLERİ

Uzun süreli çalışanları unutmayan işletme, 3 yılı aşan personel için "Vefa Primi" uygulaması başlattı. Her üç ayda bir kurayla belirlenecek bir çalışana 75.000 TL ödeme yapılacak. Han Çorba, yıl boyunca özel günleri de atlamıyor. Ramazan ayında toplam 100.000 TL değerinde alışveriş çeki, Şeker Bayramı'nda 40.000 TL, 1 Mayıs'ta 20.000 TL, Kurban Bayramı'nda 40.000 TL, 29 Ekim'de 20.000 TL prim dağıtılacak. Anneler Günü ve Babalar Günü'nde ise hediyelerle çalışanların motivasyonu artırılacak.

SOSYAL MEDYADA FIRTINA ESTİ: HELAL OLSUN BÖYLE ESNAFA

Zam anının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu. #HanÇorba ve #ÖrnekEsnaf etiketleri kısa sürede gündeme otururken, videoya binlerce yorum yağdı: "Helal olsun böyle esnafa, çalışanının değerini bilen kazansın." "Gerçek patronluk budur, Ankara'dan güzel haber." "Keşke tüm işletmeler örnek alsa."

Sosyal medya uzmanları, olumsuz haberlerin hızla yayıldığı dijital çağda Han Çorba gibi pozitif içeriklerin marka algısına büyük katkı sağladığını belirtiyor.

"İŞ AHLAKIMIZ GEREĞİ SİZLERİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Han Çorba'nın bu hamlesi, sadece bir restoran değil, aynı zamanda insan odaklı bir işletme olduğunu bir kez daha kanıtladı. İşletme sahibi Onur Özdemir, "İş ahlakımız gereği, çalışanlarımızın refahı için elimizden geleni yapıyoruz. Bu zam ve primlerle onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Han Çorba'nın bu örnek davranışının hizmet sektöründeki diğer işletmelere ilham kaynağı olması bekleniyor.

