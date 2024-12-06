Han Kang\'dan Sıkıyönetim Değerlendirmesi

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2024 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Güney Koreli roman yazarı Han Kang, Güney Kore'de 6 saat süren sıkıyönetim kararını değerlendirirken, yaşanan olaylar karşısında "şok olduğunu" söyledi.

"Şiirsel düzyazısı nedeniyle" 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Han, ödülünü almak için geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, Kraliyet Bilim Akademisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Güney Koreli bir yazar olarak, ülkesinde 6 saat süren sıkıyönetimden dolayı üzgün olduğunu belirten Han, "Diğer birçok Güney Koreli gibi ben de son birkaç günde kendi ülkemde yaşanan olaylar karşısında şok oldum. Salı gecesi göstericilerin yanı sıra çok sayıda polis ve asker de sokaktaydı ve çocukluğumdaki sıkıyönetimleri hatırladım." dedi.

Bu gelişmelerin ülkesindeki ifade özgürlüğünü nasıl etkileyeceğinden emin olmadığını dile getiren Han, "Bu gelişmeler ifade özgürlüğünü nasıl etkiler henüz bilmiyorum. Nasıl gelişeceğini göreceğiz ve geleceği tahmin etmek benim için zor ama ne olursa olsun, sözün gücü güçlüdür ve bastırılamaz." diye konuştu.

2024 Nobel Edebiyat Ödülü

Güney Koreli roman yazarı Han Kang, "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı" dolayısıyla 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü.

Han'ın, The Vegetarian, The White Book, Human Acts ve Greek Lessons gibi dünyaca bilinen romanları bulunuyor.

Güney Kore'deki sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği bildirilmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.