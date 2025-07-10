Han Yunus'ta Çatışma: 1 İsrail Askere Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çıkan çatışmada 1 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerinin hayatını kaybettiği çatışmanın bu sabah saatlerinde Han Yunus kentinde çıktığı belirtildi.

İsrail askerinin esir alınmaya çalışıldığı ancak sonrasında çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtilen açıklamada, askerin kimliği açıklanmadı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada ise Han Yunus'un doğusundaki Abesan Kebir beldesinde bir grup İsrail askerine baskın yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı ve zırhlı personel taşıyıcı aracının yanı sıra iki askeri iş makinesinin hedef alındığı belirtildi.

Askeri iş makinesini kullanan İsrail askerlerinden birini Kassam Tugayları mensuplarının esir almaya çalıştığı ancak çıkan çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen ve "ismi açıklanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısının 888 olduğunu bildiriyor.