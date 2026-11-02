Han Yunus'ta gazeteciler, yoğun bakımdaki meslektaşları için tedavi çağrısı yaptı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araya gelen Filistinli gazeteciler, hasta ve yaralı meslektaşlarının tedavi için yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Her yıl 2 Kasım'da anılan Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlığın Sona Erdirilmesi Günü dolayısıyla Filistin Gazeteciler Sendikasının çağrısıyla Nasır Hastanesi yakınında toplanan eylemciler, "Çok geç olmadan" hasta ve yaralı gazetecilerin kurtarılması ve Gazze dışında tedavi olmalarını sağlayacak acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistinli gazetecilerin ölüme terk edilmemesi için üzerinde çeşitli sloganların yazıldığı pankartlar taşıyan göstericiler, yoğun bakımda durumu kritik olan gazeteci Ammar Kahid'in acilen tedavi için Gazze dışına çıkarılmasını istedi.

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Tahsin el-Astal, eylemde yaptığı konuşmada, uluslararası kuruluşlara, Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyan gazetecilerin tahliyesini kolaylaştırmak için acilen müdahale etme çağrısını yineledi.

Hasta gazetecilerin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Astal, İsrail'in uyguladığı kısıtlamaların bu kişilerin gerekli tedaviye erişimini engellediğini ifade etti.

Astal, gazeteci Kadih'in hayatta kalabilmesi için bir an önce Gazze dışına çıkarılarak tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadih'in sağlık durumunun giderek kötüleştiğini aktaran Astal, birkaç gün önce kalbi duran gazetecinin sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğünü kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve ilgili uluslararası kuruluşlara seslenen Astal, hasta ve yaralı meslektaşlarının hayatlarının kurtarılması için acil harekete geçilmesini istedi.

Astal, Gazze'de tedavi için yurt dışına çıkmayı bekleyen binlerce hasta bulunduğuna da dikkati çekti.

Gazetecilerin tedavi için çıkışlarının engellenmesi acılarını artırıyor

Gazeteci İzzeddin el-Mısri, hasta ve yaralı gazetecilerin tedavi için yurt dışına çıkışlarının engellenmesinin yaşadıkları sıkıntıları artırdığını ve İsrail'in saldırılarında aldıkları yaraların etkilerini ağırlaştırdığını söyledi.

Gazze'deki gazetecilerin sahada çalışırken hedef alınma, kurumlarının ve evlerinin yıkılması gibi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu belirten Mısri, yaralanan gazetecilerin ilaç ve tedavi için seyahat imkanından da mahrum bırakıldığını ifade etti.

Mısri, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası sağlık ve insan hakları kuruluşlarına hasta gazetecilerin kurtarılması için müdahale etme çağrısında bulundu.

"Bugünkü dayanışma gösterisi yarın cenaze töreni olabilir"

Gazeteci Mahmud Heniye de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 262'yi aştığını hatırlatarak, daha fazla can kaybının önlenmesi için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Heniye, gazeteci Kadih ve hasta meslektaşlarının sağlık durumunun ciddiyetine işaret ederek, "Yarın dayanışma gösterisi değil, cenaze töreni için bir araya gelmekten korkuyoruz." dedi.

Heniye, hasta ve yaralı gazetecilere gerekli tedavinin sağlanmasını ve çok geç olmadan yurt dışına çıkmalarına imkan tanınmasını istedi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı ve soykırıma varan saldırılarında 263 gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybetti, 433'ten fazlası da yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze dışında tedavi için sevk belgesi bulunan 21 binden fazla hasta ve yaralının bölgeden çıkışını engellediğini bildirmişti.

Bakanlık, tedavi için yurt dışına çıkmayı bekleyen hastalar arasında can kayıplarının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in sağlık sektörünü hedef alan sistematik ihlalleri

İsrail ordusunun soykırıma varan saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sektörü en çok etkilenen alanlar arasında yer alıyor.

Yaralı sayısının 175 bini aştığı Gazze'de kronik hastalıklar ve uzun vadeli tedavi ihtiyacının yanı sıra binlerce uzuv kaybı vakası da bulunuyor.

İsrail'in hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bırakması ve tıbbi malzemelere ek olarak jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın girişini de kısıtlaması, sağlık hizmetlerini sekteye uğratıyor.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1593 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 748 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.