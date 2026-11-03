Han Yunus'ta 'Grinin Ötesi' sergisi Filistinli çocukların umudunu anlatıyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli çocuklar, İsrail'in ağır saldırıları nedeniyle maruz kaldıkları zorlukları, özgürlüğe, barışa ve güvenliğe duydukları özlemi yaptıkları tablo, resim ve maketlerle ifade ediyor.

Filistin Kızılayı tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açılan "Grinin Ötesi" isimli sergide Filistinli çocukların yaptığı eserler ziyarete açıldı.

Serginin açılışından önce çocuklar, akranları ve yakınlarının da bulunduğu seyirciler önünde folklor gösterisi sergiledi. İzleyenler, Filistin bayraklarını sallayarak ritim tuttu.

Çocuklar ayrıca Filistin marşları söyledi, sergiye gelen ziyaretçilere yiyecek ikramında bulundu.

"Grinin Ötesi" sergisinde, resim, çizim, maketlerin yanı sıra farklı nesnelerden yapılan eserlere yer verildi.

Özgürlüğü simgeleyen kuşların, hayata tutunmayı anlatan çiçeklerin ve barış dileklerini taşıyan beyaz güvercinlerin bulunduğu tablolar, sergide dikkati çeken işler arasında yer aldı.

Bazı çocuklar maruz kaldıkları yıkım ve tehcir sahnelerini canlandırırken bazıları da yeniden kavuşmayı umut ettikleri hayatı, doğayı ve gökyüzünü canlı renklerle resmetti.

Geleceğe dair bir umuda tutunmak

Filistinli kız çocuğu Rava Ahmed Ebu Ziyade, kuş ve çiçeklerin bulunduğu tablosunu ve vermek istediği mesajı AA muhabirine anlattı.

Filistinli Ebu Ziyade, "Kuş, çocukların savaş boyunca mahrum bırakıldığı özgürlüğü simgeliyor, çiçek ise hayatı ve geleceği ifade ediyor." dedi.

İsrail saldırıları ve zorla yerinden edilme nedeniyle yaşadığı zorlukların kendisinde bıraktığı olumsuz duyguları resimlerine yansıttığını belirten Filistinli küçük kız, eserleriyle kaybettiği özgürlüğüne yeniden kavuşma arzusunu ve daha iyi bir geleceğe duyduğu umudu ifade etmeye çalıştığını söyledi.

Yıkımın ötesindeki dünyaya açılan pencere

Filistinli 14 yaşındaki kız çocuğu Fatin Ebu Şebane ise tablosuna "Şehirlerin Çiçeği" adını verdiğini; yıkımın ötesindeki dünyaya açılan bir pencereyi hayal ederek resim yaptığını aktardı.

Tabloda, saldırıların izlerini yansıtan bir duvarı tasvir ettiğini söyleyen Ebu Şebane, duvarın arkasında mavi bir gökyüzü ve hala yaşamın sürdüğü bir toprak parçası ile barışın simgesi beyaz bir güvercinin bulunduğunu kaydetti.

Ebu Şebane, "(Gazze'de) Gri artık sadece bir renk değil, hayatın her ayrıntısını kuşatan bir gerçeğe dönüştü. Bu renk, yıkık ve çatlak duvarlardan, hatlarını kaybetmiş mekanlardan, çocukluğunu tüm renkleriyle yaşayamamış çocukların hayallerine kadar hayatın her ayrıntısını kuşatıyor." diye konuştu.

Sergi fikrinin, çocukların saldırılar nedeniyle kaybettiği renkleri geri kazanma arzusundan doğduğunu belirten Ebu Şebane, acının sona ermediğini ancak yaşadıklarına rağmen umudu canlı tutma konusundaki kararlılıklarını yansıttıklarını söyledi.

Ebu Şebane, tablosunda yıkık duvarların gökyüzünün maviliğini kapatmadığına ve beyaz güvercinin barış dileğini taşımasına engel olmadığına dikkati çekerek, özlemini duyduğu hayatın bir resmini sunmaya çalıştığını söyledi.

Bölgeye ulaşan yardım kolilerinden hayallerindeki sokağı inşa ettiler

Filistinli çocuk Hala Ebu Şemale ise arkadaşlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaşan yardım kolilerinden bir sokak maketi inşa ettiğini dile getirdi.

İsrail saldırılarında kaybettikleri evlerine benzer yapıların yer aldığı sokağı maket şeklinde yapmaya çalıştıklarını söyleyen Ebu Şemale, gri renginin Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutunu yansıttığını ifade etti.

Filistinli kız çocuğu, "Ailemle, yakınlarımla ve ev halkımla birlikte evime dönmeyi çok özledim." dedi.

Ebu Şemale, bu evin sadece kartondan bir maket değil dönmeyi ve ailesiyle birlikte hayatını yeniden kurmayı arzu ettiği bir mekan olduğunu vurguladı.

"İsrail, Filistinlileri özgürlüğün tadını çıkarmaktan mahrum bıraktı"

Sergideki resimler arasında tablosu bulunan Hasan Nablusi de Filistin'in özgürlüğünü ve doğasını ifade etmeyi tercih ettiğini kaydetti.

Filistinli 14 yaşındaki Nablusi, şunları söyledi:

"İsrail askerleri, Filistinlileri bu doğayı görmekten ve özgürlüğün tadını çıkarmaktan mahrum bırakan Ayrım Duvarı'nı inşa etti. Ben de bu tabloda Filistinlilerin mahrum bırakıldığı özgürlüğü canlandırdım."

Çocukların "yaşama hakkı"

Filistin Kızılayı Gazze Şeridi Ruh Sağlığı Dairesi Müdürü Nevin Abdulhadi, serginin Gazze'deki çocukların hayatlarının, saldırı ve yıkımın dayattığı gri renkle sınırlı kalmaması gerektiğini göstermeyi amaçladığını söyledi.

Abdulhadi, çocukların sanat eserlerinin temalarını bizzat kendilerinin seçtiğini, bu eserler aracılığıyla deneyimlerini, duygularını ve umut, güzellik ile hayata dair mesajlarını ifade ettiklerini kaydetti.

Gazzeli çocukların savaş ve yıkımdan uzak, güzel ve huzurlu bir ortamda, güvenlik ve istikrar içinde yaşama hakkı olduğunu vurgulayan Abdulhadi, serginin bu amaçla yapıldığını belirtti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım, 74 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 175 bini aşkın kişinin yaralanmasına yol açarken, bölgedeki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ında büyük yıkıma neden oldu.