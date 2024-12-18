Han Yunus'ta Hava Saldırısı: 3 Ölü, 5 Yaralı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta "el Amur" ailesinin kaldığı çadırı bombaladı.

Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 97 Filistinli öldü, 107 bin 244 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.