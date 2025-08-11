İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir evi hedef alması sonucu aynı aileden 7 Filistinli hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 153 bin 213 kişi de yaralandı.
Han Yunus'ta Hava Saldırısı: 7 Filistinli Öldü
