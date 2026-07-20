Han Yunus'ta İsrail Saldırısı: 3 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un güneyindeki Mevasi bölgesinde bulunan British Hastanesi yakınlarında bir aracı hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze kentinin merkezindeki Gafri Kavşağı'nda daha önce bir araca düzenlenen İsrail saldırısında yaralanan Mahmud Salih'in de yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.