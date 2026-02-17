Han Yunus'ta Ramazan Hazırlıkları - Son Dakika
Han Yunus'ta Ramazan Hazırlıkları

17.02.2026 10:42
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, İsrail saldırılarında ağır yıkıma uğramış bir mahallede yapılan ramazan hazırlıkları ve mütevazı süslemeler, tüm acılara rağmen hayata tutunmaya çalışan Filistinlilere moral oldu.

Filistinliler, bu yıl ateşkesten sonraki ilk ramazanı idrak etmeye hazırlanıyor. Filistinliler için bereket, dayanışma ve umut ayı olan ramazan öncesindeki hazırlıklar yaşanan tüm acılara, yıkıma ve imkansızlıklara rağmen devam ediyor. Bu hazırlıklar büyüklerin yanı sıra en çok da çocukları mutlu etmek ve onları biraz olsun gülümsetmek için yapılıyor.

Türkiye'den bir yardım derneğinin katkılarıyla Han Yunus'ta saldırılarda büyük ölçüde tahrip olan ve bazı binaların hala enkaz halinde bulunduğu Ebu Sufyan Mahallesi'nde duvarlara ramazan temalı resimler çizildi. "Yıkımın ortasında, hoş geldin ramazan" yazısı yazıldı ve sokaklara ışıklı süslemeler asıldı.

İsrail'in yakıp yıktığı, karanlığa ve yokluğa gömdüğü mahalle, bu süslemelerle aydınlandı, hayat buldu ve düğün yerini andırır bir hal aldı.

Ateşkese rağmen zor yaşam koşullarının sürdüğü bölgede yapılan bu çalışma, özellikle çocukları çok sevindirdi.

Enkaz üzerinde de olsa ramazan için mahalleyi süslediler

Bölge sakinlerinden Yasir es-Satri, İsrail'in yıktığı Ebu Sufyan Mahallesi'nde çocuklar mutlu olsun, tebessüm etsin diye uğraştıklarını dile getirdi.

"Gazze halkı soykırıma uğradı. Evlerimizi kaybettik, şehitler verdik. Ben de evimi, eşimi, kız ve erkek kardeşimi ve yeğenimi kaybettim. Gazze halkı kayıp vermeye devam ediyor." diyen Satri, çocuklar mutlu olsun diye mahalleyi süslediklerini ifade etti."

Uzun yıllardır ramazan ayı için mahalleyi süslediklerini kaydeden Satri, "Enkaz üzerinde de olsa ramazanı karşılayacağız ve süslemeleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Satri, 1948'de topraklarından sürülen ve baraka evlerde yaşamaya mahkum edilen felaketzede Filistinlilerin yeniden çadırda yaşamak zorunda bırakıldığını vurgulayarak Filistin halkının da tüm dünya halkları gibi özgürce ve onuruyla yaşamasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

