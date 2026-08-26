Han Yunus'ta Saldırı: 1 Filistinli Öldü

HAN İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadıra yönelik saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus kentinin batısındaki Gays Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra saldırı düzenledi.

Nasır Hastanesi kaynakları, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinlinin naaşı ve çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1303 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 336 kişi yaralandı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 438'e, yaralı sayısı ise 174 bin 447'ye yükseldi.???????