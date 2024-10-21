Han Zheng, Endonezya'nın Yeni Başkanı ile Görüştü

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CAKARTA, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng Endonezya'nın yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya geldi, 20 Ekim 2024.

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak Endonezya'nın yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun göreve başlama törenine katılarak Subianto ile bir görüşme gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)