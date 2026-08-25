Hanak'ta Dolu Yağışı Caddeyi Beyaza Bürüdü
Ardahan'ın Hanak ilçesinde etkili dolu yağışı caddeleri beyaza dönüştürdü.
Ardahan'ın Hanak ilçesinde ağustos ayında etkili olan dolu yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.
İlçede başlayan yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda beyaz örtü oluştu.
Dolu tanelerinin büyüklüğü dikkati çekti.
Kaynak: AA
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