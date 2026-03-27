Hande Erçel Uyuşturucu Soruşturmasında Adli Tıp'a Sevk Edildi
Hande Erçel Uyuşturucu Soruşturmasında Adli Tıp'a Sevk Edildi

Hande Erçel Uyuşturucu Soruşturmasında Adli Tıp\'a Sevk Edildi
27.03.2026 12:53
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Hande Erçel, ifade verdikten sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel, ifade vermesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Erçel, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Erçel, savcılıkta ifade verdikten sonra saç ve kan örneğinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Başsavcılık açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Mart'ta "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini, zanlıların yakalanması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirilmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Savcılık, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan'ı "yurt dışı çıkış yasağı", Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'yi de "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Şüpheli Onur Bükçü ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Mustafa Tari'nin tutuklanmasına, Tuğçe Özbudak hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Hakimlik, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli hakkında da talep doğrultusuna adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hande Erçel Uyuşturucu Soruşturmasında Adli Tıp'a Sevk Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Hande Erçel Uyuşturucu Soruşturmasında Adli Tıp'a Sevk Edildi - Son Dakika
