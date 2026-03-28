Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi

28.03.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ünlü oyuncu Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı. Erçel, "Hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Hakan Sabancı’nın da kullandığını görmedim" dedi. Erçel'in eski sevgili Hakan Sabancı da benzer bir ifade verip "Hande yanımda hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadı" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. 

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan’ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. 

Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel yurt dışından Türkiye'ye gelerek ifade verdi. İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Erçel serbest bırakıldı. Hande Erçel'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. 

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Erçel, "Dosyada adı geçen çeşitli mekanlardan sadece Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi için birkaç kez gittim. İş yoğunluğumdan dolayı bir gece hayatım yok. İddia edildiği gibi belli iş adamlarının düzenlediği hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım.  Hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim. Hakan Sabancı’nın da kullandığını görmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu. 

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı magazin gündemini sallamıştı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Sabancı da aynı Hande Erçel'in yanında hiçbir zaman uyuşturucu madde kullandığını görmediğini ifade etmişti. Sabancı üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirttiği ifadesinde, "Hande Erçel isimli kişiyi tanırım. Bu kişi yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır" demişti. Hakan Sabancı da soruşturma kapsamında test verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan Sabancı, Hande Erçel, İstanbul, Ünlüler, Magazin, Güncel, Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 12:41:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.