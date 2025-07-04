Hangzhou'da Sıcaklar İçin Serinleme Alanları

HANGZHOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'daki bir sığınakta serinleyen insanlar, 3 Temmuz 2025.
Çin'in Hangzhou kentinde, hava saldırısı sığınaklarından dönüştürülen serinleme alanları 1 Temmuz'dan itibaren iki ay boyunca halka açık olacak. Kent perşembe günü aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm yayımlamıştı. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)
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