Hani, Dicle ve Ergani\'de 3 firari yakalandı

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Diyarbakır'ın Hani, Dicle ve Ergani ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde çalışma yapıldı.

Dicle, Hani ve Ergani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.G. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.