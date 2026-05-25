Yokluktan marka çıkardı: Hanife Yay'ın başarı hikayesi

Merzifonlu kadın girişimci Hanife Yay, aile bütçesine katkı sağlamak için başladığı kuşburnu ve şeker üretimini, bugün Türkiye genelinde tanınan Yaymer markasına dönüştürdü. 'Cebimde beş kuruş yoktu ama hayallerim zirvedeydi' diyen Yay, şimdi Avrupa pazarlarına açılmayı hedefliyor. Eşinin işlerinin kötü gitmesi üzerine annesinin bahçesinde kuşburnu ve pancar pekmezi yaparak başlayan Yay, azmiyle işini büyüttü. 50 yaşında girişimciliğe adım atan Yay, en büyük sermayesinin inancı olduğunu vurguladı. Başlangıçta yalnızca kuşburnu ve pancar pekmezi ile yola çıkan Yay, ürün yelpazesini genişletti. Yaymer'in 2 bin kapalı, 5 bin metrekare açık alana sahip tesislerinde üretim yapıldığını belirten Yay, doğallıktan ödün vermediklerini söyledi. 'Bizde makine sistemi yok, annemden öğrendiğim yöntemlerle butik üretim yapıyoruz' dedi. Tesislerinde çalışanların tamamının kadın olduğunu ve köy kadınlarına gelir sağladıklarını ifade etti. Türkiye genelinde bayilik ağını tamamlayan Yay, yeni hedefinin Avrupa pazarına açılmak olduğunu belirtti. Beş yıllık planları arasında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir fabrika kurmayı hedeflediğini dile getirdi. Yaymer ürünlerinin doğal, güvenilir ve kadın emeğine dayalı olduğunu vurguladı.