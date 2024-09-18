Hanımeli Sokağı Kadınların El Emeğini Destekliyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete açılan Hanımeli Sokağı, haftanın 7 günü, kadınların el emeği ürünlerini kent halkı ile buluşturmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların emeklerini değerlendirmeleri için 8 Mart 2016'da hizmete açtığı Hanımeli Sokağı, el işi ürünleri ve yöresel ürünleri haftanın 7 günü vatandaşlar ile bir araya getirmeyi sürdürüyor. Sokak, 10.30-19.00 saatleri arasında hergün farklı konseptlerle açılıyor. Sokakta yer alan stantlar ile örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kent halkı tarafından ziyaret ediliyor

Hanımeli Sokak'ta açılan stantlarda da düzenlemeye gidildi. Pazartesi el ürünleri (bireysel stantlar), salı el ürünleri (bireysel stantlar), çarşamba el ürünleri (bireysel stantlar), perşembe el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cuma yöresel ürünler ve el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cumartesi ve pazar günleri de el ürünleri (bireysel stantlar) kent halkı tarafından ziyaret ediliyor.

Sokak, İsmet İnönü Caddesi'nde Kanatlı AVM arkasında hizmet veriyor.