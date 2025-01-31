Hannover'de CDU Büro İşgali

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Almanya'nın Hannover kentinde bir grup sol görüşlü protestocu, Almanya Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) Hannover temsilciliğine baskın düzenleyerek parti bürosunu işgal etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, CDU parti bürosunu işgal eden protestocular, binanın balkonunda işaret fişeği yaktı, buraya üzerinde "sorun 'mülteci akışı' değil, sizsiniz" yazan pankart astı.

Eylemciler, partinin göçmen politikasını eleştirdi, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'i protesto etti, Merz'i Hitler'e benzeten pankartlar astı.

Bina dışında güvenlik önlemi alan polisin, kapılar kilitli olduğu için henüz içeri giremediği belirtildi.

Binadaki parti çalışanlarının bazılarının içeride olduğu ve kendilerini odalara kapattığı ifade edildi.

Almanya'da ana muhalefetteki CDU partisi, son dönemlerde özellikle göç politikaları konusunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle geniş çevreler tarafından eleştiriliyor.