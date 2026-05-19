Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.
Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program Hanönü Şehir Stadı'nda devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu, Sepetçioğlu gösterisi yapıldı.
İlçe genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Emre Oktay tarafından verildi.
Program tören geçişi ile sona erdi.
Programa Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hanönü'nde 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?