Hanönü'nde Kadın Esnaflar Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Hanönü'nde Kadın Esnaflar Öne Çıkıyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kadın esnaf sayısı artıyor, işletmecilikteki rolleri dikkat çekiyor.

06.12.2024 13:46
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Kastamonu'nun 2 bin 171 nüfuslu Hanönü ilçe merkezinde kadın esnaf sayısıyla dikkati çekiyor.

İlçede kadınlar kahvehane, lokanta, çiğ köfteci işletmeciliğinden mağaza yöneticiliğine kadar çok sayıda işte aktif olarak görev alıyor.

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, AA muhabirine, ilçede 6 yıl boyunca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yaptığını söyledi.

Bu dönemde kadınlara yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Yamalı, "Kadınlara yönelik geziler, etkinlikler düzenlemiştik. Şu anki Başkanımız da benzer etkinlik yapıyor. Bu etkinlikler kadınları ekonominin içerisinde olması noktasında teşvik ediyordu." dedi.

Yamalı, kadınların ilçe ekonomisinin içinde olduğunu vurgulayarak, "Her girdiğiniz dükkanda neredeyse hep kadın görürsünüz. Hanönü bu konuda çok şanslıdır. Çünkü kadınların olduğu yerler, temiz hijyenik ve kalitelidir. Bunun sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağına inanıyorum. Kahvehanede, markette, benzinlikte, parkta, terzide, restoranda kadınlar var." diye konuştu.

"Kadınlarımız bu bölgede çalışmayı çok seviyor o yüzden kadın esnafımız biraz fazla"

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Musa Aslan da "Hanönü'de 150 esnafımız var. Bunların üçte biri kadın, aktif bir şekilde çalışıyorlar. Onlara yönelik her yıl düzenli olarak geziler düzenliyoruz. Kadınlarımız bu bölgede çalışmayı çok seviyor o yüzden kadın esnafımız biraz fazla." ifadelerini kullandı.

Restoran işleten Serpil Özdemir de her çeşit yemeği yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Otuz yıl önce ilk önce pastane açtık. O zamanlar kadınlar çok fazla yoktu. 'Ne işin var, buralarda çalışılır mı' gibi tepkiler almıştık. Sonra eşimin rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gittik. Bir süre sonra geri döndük. Geldiğimizde restoran açtık. Şimdi her yerde kadınlar çalışıyor. Tekstilcisi, pazarcısı, pastanesi, lokantası, marketi her yerde bayanlar çalışıyor. Biz de lokantada yemek, ızgara, pide yapıyoruz."

"Eskiden kadınlar bu kadar aktif değildi. Biraz yadırganarak çalışıyorduk"

Beyaz eşya mağazası bulunan Yurdagül Kapusuz ise ev hanımıyken kayınpederinin rahatsızlanması nedeniyle mağazanın başına geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

" Taşköprü'de de dükkanımız vardı. Eşim orayla ilgilenirken ben burayla ilgilenmek zorunda kaldım. Yıllarca yarısı bakkal yarısı beyaz eşya olarak çalıştırdım. Sonra marketi kapattık. Eskiden kadınlar bu kadar aktif değildi. Biraz yadırganarak çalışıyorduk. Şu anda kahvehanecimiz bile var. Kızım üniversiteyi bitirdi geldi o da bize yardımcı oluyor. Aynı şekilde sürdürüyoruz."

Terzi Şükran Demir de 22 yıllık esnaf olduğuna işaret ederek, "Burada bayanlar çalışmayı seviyor. İlçe olarak bütün bayanlarımız çalışkandır. Kadın esnafımız ağırlıktadır." dedi.

Çiğköfteci Dilek Özkan ise "2010'dan beri esnaflık yapıyorum. İşlerimiz çok güzel. Ben 1,5 sene burada işçi olarak çalıştım. Patronum yurt dışına gidince ben devrini aldım. Kadın olarak esnaf olmak zor değil, çalışan için kolay." diye konuştu.

Eşi ve oğluyla kahvehane işleten Kezban Yücel de "Çay demliyorum, bardakları yıkıyorum, temizlik ve servis yapıyorum. Bir kadının kahvehanede çalışmasına şaşırıyorlar ama zamanla alışmaya başladı herkes. Benim gibi kahvehanede çalışan bir abla daha var. Severek yapıyorum, aileme katkıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, kastamonu, Ekonomi, Güncel, Hanönü, Kadın, Son Dakika

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