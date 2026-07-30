Hanönü'nde Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kastamonu Hanönü'nde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Y.Ö'nün kullandığı 37 LD 585 plakalı otomobil ile A.Ç. idaresindeki 37 AAB 924 plakalı otomobil, Hanönü Mahallesi Doğan Yapı Kooperatifi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan A.Ç, M.Ç. ve E.Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hanönü'nde Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?