Hanönü'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Hanönü'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

11.06.2026 16:35
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Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerin eserlerini sergileyerek eğitim dönemini kutladı.

Hanönü ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi düzenlendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kursiyerlerin dönem boyunca hazırladıkları giyim ve el sanatları çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Açılışa Kaymakam Emre Oktay, Belediye Başkanı Metin Yamalı, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İhsan Yabaneri ve kursiyerler katıldı.

Açılışın ardından katılımcılar, kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hanönü'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nafiye Çoban Nafiye Çoban:
    güzel bir etkinlik ama bu tür el sanatlarından insanlar gelir elde edebiliyor mu ekonomik açıdan bir şey katkısı var mı bilmiyorum 0 0 Yanıtla
  • Serkan Fazlı Balci Serkan Fazlı Balci:
    yıl sonu sergisi açıldı tamam ama sonra ne olacak bu eserler 0 0 Yanıtla
  • Nevriye Özkan Nevriye Özkan:
    güzel bi etkinlik olmuş hanönü için böyle şeyler gerek de insanlar bi uğraş bulması iyi oluyo ama bundan sonra bu ürünlere kim alıcı bulacak onu merak ettim 0 0 Yanıtla
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