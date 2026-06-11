Hanönü'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Hanönü ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi düzenlendi.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kursiyerlerin dönem boyunca hazırladıkları giyim ve el sanatları çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.
Açılışa Kaymakam Emre Oktay, Belediye Başkanı Metin Yamalı, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İhsan Yabaneri ve kursiyerler katıldı.
Açılışın ardından katılımcılar, kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri inceledi.
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