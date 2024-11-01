Hanson'a Irk Ayrımcılığı Cezası

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Avustralya'da mahkeme, Tek Ulus Partisinin (One Nation) lideri Senatör Pauline Hanson'ın, Pakistan asıllı Müslüman Senatör Mehreen Faruqi'ye yönelik sözleriyle ırk ayrımcılığını önleme yasasını ihlal ettiğine hükmetti.

ABC Avustralya'nın haberine göre, sosyal medyada Senatör Faruqi'ye yönelik "Pakistan'a dön" paylaşımı nedeniyle Hanson hakkında açılan dava sonuçlandı.

Davayı gören hakim Angus Stewart, Hanson'ın paylaşımını "Müslüman karşıtı" olarak nitelendirerek, paylaşımın "kişisel saldırı" teşkil ettiğini belirtti.

Senatör Hanson'ın, ırk ayrımcılığını önleme yasasını ihlal ettiğine hükmeden Stewart, Hanson'ın, X hesabındaki paylaşımını silmesine ve Faruqi'nin mahkeme masraflarını karşılamasına karar verdi.

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan Senatör Faruqi, kararı "çığır açıcı" olarak tanımlayarak, "Pauline Hanson'ın, Müslümanlara ve ülkenin yerli halklarına karşı yıllardır uyguladığı ırkçılığın sonuçlarıyla yüzleşmesinin zamanı gelmişti." dedi.

Nisanda hakim karşısına çıkan Hanson, savunmasında, Faruqi'nin 2. Elizabeth'in ölümüne ilişkin paylaşımını "kışkırtıcı" bulduğunu ancak senatörün Müslüman olduğunu bilmediğini söylemişti.

Olay

Faruqi, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü Eylül 2022'de, "sömürgeleştirilmiş insanların çalınmış hayatları, toprakları ve zenginlikleri üzerine kurulmuş ırkçı bir imparatorluğun lideri için yas tutamayacağı" paylaşımında bulunmuştu.

Hanson ise bu paylaşıma "Faruqi, mutlu değil. Defolup Pakistan'a gitmeli." yanıtını vermişti.