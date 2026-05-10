Hantavirüs İle Mücadele: Tenerife'de Kruvaziyer Gemi Tahliye Ediliyor

TENERİFE, 10 Mayıs (Xinhua) -- İspanya'nın Tenerife Adası'ndaki Granadilla Limanı'na yanaşan MV Hondius adlı kruvaziyer gemisi, 10 Mayıs 2026.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı gemi pazar sabahı limana ulaştı. İspanyol yetkililer, yolcular ile mürettebatın bir kısmını tahliye etmek üzere geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. (Fotoğraf: Cheng Min/Xinhua)