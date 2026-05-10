Hantavirüs Tehlikesi: MV Hondius Yolcuları Tahliye Ediliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, Tenerife'ye ulaşan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" gemisindeki ilk yolcu grubunun tahliyesinin başladığını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"MV Hondius gemisinin ilk yolcu grubunun tahliyesi başladı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, sahadaki DSÖ uzmanlarının, yolcuların epidemiyolojik değerlendirmesi konusunda İspanya Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalıştığını, İçişleri Bakanlığı ile charter uçuşlarını koordine ettiğini belirtti.

Ghebreyesus, "Bu işbirliği, güvenli ve kontrollü bir tahliyenin sağlanması için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Adada panik yaratan geminin gelmesi nedeniyle 3 İspanyol bakan ile DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da Tenerife'de bulunuyor.

Arjantin'den yola çıkan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisi, İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na getirilmişti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.