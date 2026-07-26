Hapis Cezalı Firari Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.