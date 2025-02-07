Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Beypazarı ilçesinde hakkında 13 suçtan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince Dibecik Mahallesi yakınlarında yol denetimi sırasında, 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş. yakalandı.
Ö.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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