Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, hakkında 11 yıl 10 ay 97 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara- Ayaş karayolunun Dibecik mevkisinde yol denetiminde, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan B.K'yi yakaladı.
B.K, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hapis Cezalı Şüpheli Beypazarı'nda Yakalandı - Son Dakika
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