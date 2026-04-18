Hapis Cezası Bozuldu, Erzan Yeniden Yargılanacak

18.04.2026 00:33
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dolandırıcılık davasında Seçil Erzan'ın cezasını bozdu.

(İSTANBUL) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında tutuklu sanık Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası kararının bozulmasına hükmetti. Erzan, yeniden yargılanacak.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası kararına ilişkin itirazları yerinde gördü.

Daire, ilk derece mahkemenin hüküm kurulurken birleşen dosya bilgilerine yer vermediğini ve bunun denetim güçlüğüne sebebiyet verdiğini belirtti. Erzan'ın yargılanması sırasında bazı usullerin uygulanmadığı belirtilerek, kararın bozularak yerel mahkemeye geri gönderilmesine hükmedildi.

Daire, bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezası kararlarını da bazı usullerin uygulanmadığı gerekçesiyle bozarken, bir kısım sanıklar yönünde verilen kararları hukuka uygun buldu.

Davayı 1 Aralık 2025'te karara bağlayan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Seçil Erzan'ı 27 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik" ile "güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 102 yıl 4 ay hapis ile toplam 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırmıştı.

Dolandırıcılık, Seçil Erzan, İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

23:55
Fransa’da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni’yi öperek karşıladı
Fransa'da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı
23:51
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
