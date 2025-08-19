Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 5 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 13 gün ağır hapis cezası bulunan O.S. (36) gözaltına alındı.

O.S, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevi işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.