Hapis Cezası Olan Şahıs Ayvalık'ta Yakalandı - Son Dakika
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Hapis Cezası Olan Şahıs Ayvalık'ta Yakalandı

27 arama kaydı ve 62 yıl hapis cezası olan H.Y, Ayvalık'ta polis tarafından yakalandı.

09.12.2024 17:48
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hakkında 27 adet arama kaydı bulunan ve İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre; başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma ve kötüye kullanma suçlarından 27 arama kaydı bulunan, 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y'nin, kız arkadaşı F.E. ile birlikte Ayvalık'ta olabileceği bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri şahsın kullandığı araç ve saklanabileceği adresler üzerinde takip başlattı.

H.Y'nin saklandığı adresi tespit eden polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda zanlıyı yakaladı.

Yapılan ilk sorgulamasının ardından Ayvalık Adliyesi'ne çıkarılan H.Y. Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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